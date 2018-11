Empresas chinesas de Qingdao avaliam hipóteses de investimento em Angola

Os investimentos de empresários da China em Angola terão tendência a aumentar no futuro próximo tendo em atenção o interesse já manifestado na exploração dos recursos naturais do país, disse o vice-director da Cultura e Administração Municipal de Qingdao.

Xu Jian, no final de uma Conferência de Cooperação Económica, Comercial e Cultural entre aquela cidade da China e Angola, organizada pela Câmara de Comércio Angola China (CAC), reconheceu as oportunidades de negócio que o país oferece, em vários domínios da actividade económica, mostrando-se satisfeito com o novo ciclo económico de Angola.

Aquele responsável do município de Qingdao deslocou-se a Angola no âmbito de uma delegação composta por quatro empresas da cidade para constatar e avaliar o ambiente de negócios em Angola, bem como estabelecer parcerias económicas com os empresários angolanos.

Além destas quatro em empresas, interessadas a investir em diversos sectores da actividade económica, sete empresas de Qingdao já operam em Angola, com um investimento avaliado em 21 milhões de dólares aplicado na construção civil, instalações eléctricas, comércio e novas tecnologias, segundo Xu Jian.

Durante a conferência, a Câmara de Comércio Angola China e a cidade de Qingdao rubricaram um acordo de cooperação no domínio da formação de empresários angolanos e chineses, visando o aperfeiçoamento da língua portuguesa, do mandarim e do conhecimento da legislação dos dois países.

Na ocasião, o presidente da CAC, Arnaldo Calado, afirmou que encontro visou, essencialmente, estabelecer parcerias de investimento entre os empresários dos dois países, segundo a agência noticiosa Angop.

Arnaldo Calado informou que a CAC vai estar presente no primeiro trimestre de 2019 num encontro de empresários chineses e angolanos, a ter lugar na China. (Macauhub)