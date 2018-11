Hotelaria de Cabo Verde recebe mais de 553 mil hóspedes de Janeiro a Setembro

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam mais de 553 mil hóspedes de Janeiro a Setembro de 2018, número que representa um aumento homólogo de 8,1%, informou o Instituto Nacional de Estatística do arquipélago.

Esses hóspedes registaram um número de dormidas que excedeu 3,6 milhões, ou mais 8,9% em comparação com o valor contabilizado nos três primeiros trimestres de 2017.

Apenas no terceiro trimestre, os estabelecimentos hoteleiros receberam mais de 170 mil hóspedes que deram origem a mais de 1,1 milhões de dormidas, valores que correspondem a aumentos homólogos de 4,0% e 6,6%, respectivamente.

Os hotéis continuaram a ser os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 89,3% do total das entradas, seguido das residenciais com cerca de 3,0%, os aldeamentos turísticos e as pensões com 2,9% e 2,6% respectivamente.

A ilha do Sal foi a mais procurada, com 51,0% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 30,6% e Santiago com 9,3% e quanto às dormidas a ilha do Sal registou 55,1%, Boa Vista 36,3% e Santiago 3,9%.

O principal mercado emissor de turistas, neste trimestre, continuou a ser o Reino Unido com 23,8% do total das entradas e 31,5% das dormidas. (Macauhub)