Angola Oil & Gas 2019 visa atrair investidores ao sector petrolífero

A conferência e exposição Angola Oil & Gas 2019, com o patrocínio do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos, visa promover novos investimentos na indústria petrolífera angolana, informou segunda-feira a Africa Oil & Power.

A entidade organizadora informa ainda no comunicado que o certame servirá também para destacar as reformas em curso do sector petrolífero em Angola, que procuram aumentar de forma significativa a competitividade do país, sendo em simultâneo um indicador do ressurgimento daquele sector.

A conferência será uma plataforma para o governo divulgar novas oportunidades para a indústria petrolífera em Angola, incluindo o licenciamento de novos blocos petrolíferos, revelar a nova legislação para exploração e investimento de gás, exploração de campos marginais de petróleo, exploração em terra e investimentos em todas as áreas da cadeia petrolífera.

“A Angola Oil & Gas 2019 será o local privilegiado para a apresentação de projectos de petróleo e gás, actividade de exploração em curso, fusões e aquisições e apresentação de empresas que operam no segundo maior produtor de petróleo da África, com 1,5 milhões de barris/dia”, pode ler-se no comunicado.

Um relatório sobre o sector energético angolano, intitulado Africa Energy Series Angola 2019, será também produzido em conjunto com a conferência, uma ferramenta oficial de investimento para a indústria energética angolana.

A conferência e exposição decorrerão de 3 a 7 de Junho de 2019, em Luanda. (Macauhub)