Empresários de Anhui reúnem-se em Maputo com congéneres de Moçambique

Empresários da China e de Moçambique reuniram-se em Maputo para intensificar a cooperação comercial bilateral, particularmente em projectos de engenharia, de construção civil e na agricultura, escreveu a agência noticiosa Xinhua.

A delegação chinesa, que era chefiada pelo vice-governador da província de Anhui, Zhou Xi’an, deslocou-se a Maputo no âmbito do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) para fortalecer o relacionamento em diversos sectores da actividade económica, bem como com o governo local.

Ao receber a delegação, o ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, disse que de 2013 a 2018 foram aprovados 148 projectos com investimento directo chinês estimado em 751 milhões de dólares, fazendo da China o maior investidor e parceiro económico de Moçambique.

Mesquita disse ainda aos membros da delegação que o governo de que faz parte está a proceder a reformas legislativas no sentido de melhorar o ambiente de negócios, reduzindo a burocracia e simplificando procedimentos.

“O investimento efectuado por empresas da China em Moçambique nos últimos cinco anos permitiu a criação de 20 mil postos de trabalho”, concluiu Mesquita, segundo a agência noticiosa. (Macauhub)