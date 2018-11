Mindelo acolhe a 23.ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde em 2019

A cidade de Mindelo, ilha de São Vicente, vai acolher a 23.ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC 2019), que se realizará de 13 a 17 de Novembro, anunciou recentemente na Praia o presidente da FIC.

Gil Costa, ao usar da palavra domingo no encerramento da FIC 2018, disse que os objectivos programados para a edição deste ano da principal feira comercial de Cabo Verde foram “plenamente alcançados” e adiantou que diversos expositores informaram ter valido a pena participar no certame.

A edição deste ano da Feira Internacional de Cabo Verde decorreu de 14 a 18 de Novembro na Praia e contou com a presença de 130 expositores de Cabo Verde, Portugal, Espanha e Brasil que ocuparam 220 stands.

O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, igualmente presente na sessão de encerramento, reafirmou “as medidas estruturantes a serem introduzidas” nas áreas de financiamento às empresas, transportes, fiscalidade e energia, tendo em vista melhorar o ambiente de negócio e a competitividade do país.

O certame ficou assinalado com a assinatura do contrato de compra e venda da participação de 80% detida pelo Estado pelas câmaras de comércio do Barlavento e do Sotavento e de turismo de Cabo Verde.

Os restantes 20% mantém-se nas mãos da Cabo Verde TradeInvest. (Macauhub)