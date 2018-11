Moçambique liga à rede eléctrica nacional todas as 152 capitais de distrito

A electrificação das 152 capitais de distrito de Moçambique ficou concluída na passada sexta-feira com a ligação de Luabo, na província central da Zambézia, à rede eléctrica nacional, informou um quadro da estatal Electricidade de Moçambique.

Cláudio Dambe, responsável pelo projecto de electrificação rural, disse ao matutino Notícias, de Maputo, que no dia anterior, quinta-feira, tinha-se efectuado a ligação da capital do distrito de Doa à rede eléctrica nacional.

A ligação a Doa, na província de Tete, adiantou Dambe, envolveu a construção de uma linha de transporte de electricidade com 160 quilómetros de extensão a partir da cidade mineira de Moatize, na província de Tete.

No caso do Luabo foram construídos 76 quilómetros de linha de transmissão de alta voltagem, a partir do distrito de Mopeia.

A electrificação de todas as capitais de distrito foi um projecto do anterior governo do Presidente Armando Guebuza, tendo ficado praticamente concluída no final do segundo mandato, em 2014.

No entanto, a Assembleia da República, o parlamento de Moçambique, aprovou uma proposta de lei com uma nova divisão administrativa adicionando mais 14 distritos, elevando o número total para os actuais 152.

Alguns dos novos distritos já estavam electrificados as Derre, Mulevale, Luabo e Doa não o estavam, pela que a Electricidade de Moçambique teve de elaborar um novo projecto para cobrir os novos distritos. (Macauhub)