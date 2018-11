Mercado de acções em Angola com início previsto para 2019

O mercado accionista em Angola deverá iniciar-se em Angola em 2019, impulsionado pelo programa de privatizações em bolsa de valores, disse terça-feira em Luanda o presidente da Comissão de Mercado de Capitais (CMC).

Mário Gavião, que prestava declarações no âmbito do segundo Fórum do Mercado de Capitais, recordou que o programa de privatizações vai ser aprovado em breve e que vai obedecer a um cronograma específico, o que, defendeu, “será um grande impulso para o mercado de acções.”

“Se tivermos, como se espera para breve, a aprovação do programa de privatizações, há um cronograma que será definido e depois é uma questão de execução”, salientou, citado pela imprensa local.

O presidente da CMC apontou a necessidade da “estabilização macro-económica” do país como “factor de atracção” para o nascente mercado de capitais de Angola, país “com fraca cultura de poupança e investimentos.”

O segundo Fórum do Mercado de Capitais, que decorreu no município do Talatona, sul de Luanda, foi uma promoção da editora Média Rumo, com o apoio da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) de Angola. (Macauhub)