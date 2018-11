Economia de Macau contrai-se no 3.º trimestre com um crescimento de 1,6%

A queda do investimento em construção, associada à contracção do aumento das exportações de serviços fez com que a economia de Macau se tenha contraído no terceiro trimestre de 2018 para um crescimento de apenas 1,6% em termos reais, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

Os serviços informaram ainda que a taxa de crescimento económico do primeiro trimestre foi revista para cima, para 9,4%, e a do segundo trimestre para baixo, para 5,9%, tendo a do ano económico de 2017 sido revista em alta para 9,7%.

No terceiro trimestre do ano, o crescimento da procura externa abrandou, tendo as exportações de serviços aumentado 6,3% em termos anuais, com destaque para os aumentos de 5,8% nas exportações de serviços do jogo e de 11,4% nas exportações de outros serviços turísticos.

A procura interna apresentou um comportamento frágil, salientando-se a retracção acentuada homóloga de 20,1% no investimento no terceiro trimestre, contra -13,8% no trimestre anterior, tendo-se registado subidas homólogas de 4,1% na despesa de consumo privado, de 5,4% na despesa de consumo final do governo e de 2,9% nas importações de bens.

O investimento do sector privado registou uma queda anual de 17,8%, destacando-se a descida acentuada de 20,6% no investimento em construção, devido à diminuição significativa das obras dos grandes empreendimentos, enquanto o investimento em equipamento diminuiu ligeiramente 1,0%.

O investimento do sector público assinalou uma descida anual de 32,7%, com um decréscimo notável de 45,7% em obras públicas, sobretudo devido à conclusão sucessiva dos projectos de infraestruturas, tendo contudo subido 53,0% o investimento em equipamento.

Nos três primeiros trimestres de 2018 a economia de Macau assinalou um aumento homólogo de 5,6%, em termos reais. (Macauhub)