Macau e Cabo Verde debatem na Praia medicina tradicional chinesa

O governo de Cabo Verde quer elaborar um plano estratégico sobre medicina tradicional em cooperação com a China, disse na terça-feira na Praia o ministro da Saúde do arquipélago, Arlindo do Rosário.

O plano envolve questões como formação, legislação, segurança e comercialização em todo o mercado da CEDEAO e da comunidade onde o arquipélago está inserido, disse ainda o ministro, citado pela agência noticiosa Inforpress.

Arlindo do Rosário prestava declarações no final de um encontro com uma delegação chefiada pelo presidente do Parque Tecnológico da Medicina Tradicional de Macau, instituição referenciada em termos de investigação e formação e que se afigura como elo da medicina tradicional chinesa em vários países.

O ministro recordou que Cabo Verde participou em 2016 na reunião ministerial do Fórum de Macau, em que ficou decidido analisar, debater e aprofundar a questão da medicina tradicional.

Sublinhou que “hoje em dia em países como Cabo Verde, onde o turismo é muito importante para o desenvolvimento, a questão da medicina tradicional chinesa tem desempenhado um papel muito importante na busca de tratamento.” (Macauhub)