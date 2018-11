Peso do jogo em Macau aumenta para 49,1% em 2017

O peso do jogo na estrutura do valor acrescentado bruto de Macau ganhou 2,5 pontos percentuais de 2016 para 2017, tendo passado a representar 49,1% do total, informou a Direcção do Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Em documento sobre a estrutura sectorial de Macau 2017, a DSEC informa que o peso do sector terciário cresceu de 93,3% em 2016 para 94,9% em 2017, mais 1,6 pontos percentuais, tendo os pesos dos “hotéis e similares” (4,3%), do “comércio por grosso e a retalho” (5,6%) e das “lotarias, outros jogos de aposta e actividade de promoção de jogos” (49,1%) subido 0,2, 0,3 e 2,5 pontos percentuais, respectivamente.

Os pesos da “saúde e acção social” (1,4%) e das “actividades imobiliárias” (10,6%) foram semelhantes aos de 2016, tendo os dos restantes ramos de actividade económica baixado entre 0,1 e 0,2 pontos percentuais.

O peso do sector secundário no valor acrescentado bruto de todos os ramos de actividade económica (5,1%) diminuiu 1,6 pontos percentuais, tendo o da “construção” descido 1,6 pontos percentuais para 3,7%, enquanto o das “indústrias transformadoras” (0,6%) e o da “produção e distribuição da electricidade, gás e água” (0,8%) registaram níveis semelhantes aos de 2016.

O valor acrescentado bruto de todos os ramos de actividade económica de Macau passou de uma queda real de 0,7% em 2016, para um crescimento real de 9,1% em 2017, principalmente devido ao desempenho favorável de todos os ramos de actividade económica do sector terciário. (Macauhub)