China disposta a investir no desenvolvimento do sector industrial de Angola

O governo da China está disposto a investir no desenvolvimento do sector industrial de Angola, aproveitando as potencialidades agro-pecuárias do país, anunciou quinta-feira na cidade do Huambo o embaixador Cui Aimin.

O embaixador da China em Angola prestava declarações no final de uma visita a empreendimentos desenvolvidos tanto ao abrigo da cooperação bilateral como por empresas chinesas.

Cui Aimin disse ainda que o objectivo é, ao abrigo dos acordos de cooperação assinados entre os dois governos, apoiar a industrialização de Angola relacionada com o sector agrícola.

O embaixador recordou que está a ser desenvolvido no município da Chicala-Cholohanga, na província do Huambo, um projecto agrícola numa área de dois mil hectares, num financiamento de 15 milhões de dólares.

Este projecto, actualmente na sua fase inicial, está a ser levado a cabo pela empresa Jiangsu Jiangzhou Agricultural Science & Technology Development Co. que já procedeu à plantação de 800 hectares de milho, 200 de soja, 25 de arroz e dois de sisal, ficando para a fase seguinte, ainda sem data, a componente pecuária.

Cui Aimin sublinhou que a província do Huambo poderá obter muitas vantagens da aplicação dos acordos de cooperação entre os dois países, por causa das suas potencialidades agrícola, pecuária e industrial. (Macauhub)