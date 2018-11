Moçambique com crescimento superior a 4,0% previsto para 2019

A economia de Moçambique deverá registar um crescimento no intervalo de 4,0% a 4,7% em 2019, sendo que a taxa de inflação prevista rondará 6,0%, segundo o comunicado da missão técnica do Fundo Monetário Internacional.

Uma equipa do FMI, liderada por Ricardo Velloso, visitou Maputo entre os dias 6 e 19 de Novembro de 2018, para analisar os desenvolvimentos económicos recentes e iniciar conversações relativas às opções possíveis de envolvimento com as autoridades moçambicanas em 2019.

O comunicado divulgado em Washington adianta que a taxa de crescimento prevista é o resultado dos esforços para a criação de uma paz duradoura, do relaxamento gradual das condições monetárias, da regularização dos pagamentos internos em atraso junto de fornecedores e do maior investimento directo estrangeiro, em particular nos grandes projectos de gás natural liquefeito.

A equipa técnica do FMI recordou ter o Produto Interno Bruto do país crescido à taxa real de 3,3% nos três primeiros trimestres de 2018, apoiado pelas contribuições de um leque alargado de sectores económicos, incluindo a agricultura.

“As condições monetárias restritivas e um aumento menor do preço dos produtos alimentares fizeram com que a inflação declinasse rapidamente, atingindo 4,7%, em termos homólogos, em Outubro de 2018, apesar de ajustamentos substanciais nos preços administrados, a taxa de câmbio manteve-se estável e o Banco de Moçambique reconstituiu as suas reservas internacionais para um nível confortável de 6,3 meses das importações”, pode ler-se.

O comunicado acrescenta que as autoridades de Moçambique pretendem, com o apoio técnico do FMI, efectuar “um diagnóstico exaustivo dos desafios de governação e corrupção”, tendo a missão técnica “acolhido com agrado” os esforços da Procuradoria-Geral da República, em cooperação com os parceiros de desenvolvimento, para trazer responsabilização relativamente à questão das dívidas anteriormente ocultas. (Macauhub)