Grupo João Ferreira dos Santos constrói refinaria de óleo alimentar em Moçambique

As obras de construção da refinaria de óleo alimentar na cidade de Cuamba, província do Niassa, norte de Moçambique, do Grupo João Ferreira dos Santos, iniciam-se em Fevereiro de 2019, disse o responsável de uma das empresas do grupo.

Manuel Delgado, director-geral da Sociedade Algodoeira do Niassa, disse ao matutino Notícias, de Maputo, que o equipamento para a refinaria de óleo alimentar, que será produzido à base de misturas de sementes das culturas de algodão, soja e girassol, foi encomendado na Índia.

A montagem do equipamento na fábrica, em conjunto um investimento de 90 milhões de meticais ou cerca de 1,5 milhões de dólares, iniciar-se-á após a conclusão dos trabalhos de construção civil, não devendo demorar mais de três meses.

O mercado local e das províncias do Niassa e vizinhas de Nampula e da Zambézia, pela sua localização, constituem os principais destinos do óleo alimentar, que para a realização de análises com vista a apurar se reúne as condições ideais para o consumo humano será instalado no interior da refinaria um laboratório especializado.

O Notícias escreveu ainda que a iniciativa do Grupo João Ferreira dos Santos de implantar uma refinaria de óleo alimentar na cidade de Cuamba vai aliviar a pressão que está sujeito, sistematicamente, o banco central no contexto de disponibilização de divisas aos empresários para custear operações de importação daquele produto básico. (Macauhub)