Icelandair entrega proposta final para compra de 51% da Cabo Verde Airlines

A companhia aérea Loftleidir-Icelandic apresentou uma proposta final e vinculativa para comprar uma participação de 51% do capital social da Cabo Verde Airlines, informou o governo do arquipélago em comunicado divulgado sexta-feira.

A proposta final apresentada à Unidade de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado (UASE) é o resultado da adição de informações suplementares solicitada pela comissão de avaliação, visando o cabal cumprimento dos requisitos estabelecidos no caderno de encargos.

O comunicado oficial informa ainda que o documento irá ser avaliado, de novo, pela referida comissão de avaliação, nomeada por despacho conjunto do ministro das Finanças e do ministro do Turismo e Transportes e assessorada por peritos internacionais em Direito Comercial, transportes aéreos e operações de privatização.

O director-geral da Loftleidir-Icelandic, Árni Hermannsson, defendeu recentemente que a participação na aquisição de uma participação de controlo na Cabo Verde Airlines oferece “grandes oportunidades” para a companhia, especialmente à luz do crescimento esperado do transporte aéreo em África nos próximos anos. (Macauhub)