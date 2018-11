Grupo brasileiro Minerva vai fornecer carne de vaca a empresas da China

O grupo brasileiro Minerva assinou memorandos de entendimento com o grupo Alibaba e cinco outros clientes da China para fornecer carne de vaca congelada durante um períoodo de cinco anos, revelou um quadro superior do grupo em declarações à agência financeira Reuters.

Iain Mars, presidente executivo da Athena Foods, a subsidiária do grupo que opera unidades fora do Brasil, disse que os memorandos deverão proporcionar uma receita anual estimada em 600 milhões de dólares, dividida grosso modo em partes iguais entre os seis clientes.

Numa apresentação a investidores e analistas, Mars disse ainda que a China tem vindo a revelar um “apetite insaciável” pela carne de vaca produzida na América do Sul e acrescentou que os memorandos foram assinados no decurso de uma feira comercial realizada em Xangai.

O presidente executivo da Athena Foods adiantou que representantes do grupo Alibaba deslocar-se-ão ao Brasil na próxima semana a fim de delinear os pormenores do contrato válido por cinco anos.

No início do mês o grupo brasileiro JBS anunciou ter assinado um contrato com a Win Chain, uma subsidiária do grupo chinês Alibaba, para fornecer carne no valor de 1,5 mil milhões de dólares ao longo dos próximos três anos.

O negócio foi ultimado no decurso da Exposição Internacional de Importações da China, que decorreu de 5 a 10 de Novembro em Xangai, sendo o maior alguma vez assinado neste sector entre empresas do Brasil e da China. (Macauhub)