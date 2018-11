Grupo chinês Alibaba apresenta-se às empresas portuguesas

O grupo chinês Alibaba vai ser apresentado às empresas portuguesas no decurso da conferência “A porta de entrada para as empresas portuguesas na China: e-commerce, tecnologia e inovação”, organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) em parceria com o banco Millennium bcp, segundo comunicado oficial.

O comunicado da AICEP adianta que a conferência, que terá lugar dia 29 de Novembro corrente em Lisboa, visa explicar de que forma as diversas plataformas do grupo Alibaba podem facilitar o acesso por parte das empresas portuguesas ao mercado da China bem como o relacionamento com os consumidores chineses.

A agência informou ainda que representantes das diversas plataformas do grupo deslocar-se-ão a Portugal para apresentar as oportunidades que existem para as empresas portuguesas no comércio electrónico, pagamentos inteligentes, viagens e turismo, serviços em nuvem e outros serviços inovadores.

Durante a conferência está prevista a assinatura de um Acordo de Desenvolvimento Estratégico entre a AICEP e o Grupo Alibaba, que será a primeira etapa de uma cooperação mais efectiva com Portugal e as empresas portuguesas. (Macauhub)