Governo de Angola prepara novo sistema de compras públicas

O governo de Angola pretende criar um sistema de compras públicas que garanta que os fundos do Estado são utilizados da melhor forma possível, disse terça-feira em Luanda o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.

Frederico Cardoso, que discursava na VIII Conferência anual dos organismos estratégicos de controlo interno da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OECI–CPLP), acrescentou que o novo sistema de aquisição está enquadrado nas reformas em curso no modelo de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE).

O referido sistema será acompanhado do processo de descentralização dos contratos públicos a serem adjudicados pelas entidades e nos níveis de competências exigidos pela lei, segundo a agência noticiosa Angop.

Esta conferência, que encerra quinta-feira, decorre sob o lema “O controlo da execução das despesas públicas”, sendo as sessões orientadas pelo inspector-geral da Administração do Estado, o comissário Sebastião Gunza. (Macauhub)