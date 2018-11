Investimentos da China em Moçambique devem promover a capacidade produtiva

Os investimentos da China em Moçambique devem ser orientados prioritariamente para projectos que promovam a capacidade produtiva, defendeu a embaixadora Maria Gustava em entrevista à revista em língua inglesa Macao.

Esses projectos, sobretudo nas áreas de agricultura, transportes, infra-estruturas, energia e parques económicos e industriais, são fundamentais devido ao seu potencial efeito dominó que representam para o crescimento económico de um país em desenvolvimento como é o caso de Moçambique, adiantou a embaixadora na China.

Disse ainda ser muito importante o investimento nas pequenas e médias empresas, devido ao contributo que prestam na economia do país e no bem-estar social dos moçambicanos, através do aumento do rendimento das famílias e da promoção do emprego.

“A maioria do nosso empresariado está a trabalhar a nível de pequenas e médias empresas, razão pela qual acreditamos que o financiamento das mesmas vai criar condições para a expansão e fortificação da economia”, adiantou Maria Gustava à edição de Novembro da Macao.

A embaixadora referiu-se, por outro lado, ao papel de Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa, dizendo que o estabelecimento do Fórum de Macau “permitiu consolidar ainda mais os fortes laços históricos entre os países-membros.”

Macau tem, na realidade, vindo a servir de plataforma de cooperação entre a China e o grupo de países de que Moçambique faz part, “o que tem contribuindo para o reforço das relações de cooperação económica, comercial, de investimento e empresarial”, disse a diplomata.

Maria Gustava realçou ainda a atenção especial que Moçambique tem estado a dar ao papel desempenhado por Macau, através da participação nos programas e projectos que estão a ser desenvolvidos, como sejam troca de visitas, participação em seminários de promoção de investimento e de negócios, formação de quadros em diversas áreas e intercâmbio cultural. (Macauhub)