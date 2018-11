Grupo chinês e parceiro angolano lançam projecto de aquacultura

O grupo Sino Agro Food, Inc. assinou um memorando de entendimento com a empresa angolana Nortus Aquacultura e Pesca, Lda para o desenvolvimento de um projecto de aquicultura no país, informou o grupo chinês em comunicado.

O documento que foi assinado entre as partes irá servir para solicitar que o financiamento necessário ao desenvolvimento do projecto seja incluído pelas autoridades de Angola na linha de crédito concedida pela China.

O sistema de integração vertical a ser construído terá por modelo as Aquafarms n.ºs 4 e 5 do grupo chinês, estando prevista a produção anual de 60 mil toneladas de peixe e marisco, nomeadamente tilápia, peixe-gato africano e camarão-tigre malaio, bem como 150 mil toneladas de ração e de fruta e vegetais.

Rui Sancho, director da Nortus, referiu que o projecto vai usar terrenos com acesso a fontes de água nos municípios de Porto Amboim e Cela, na província de Cuanza Sul, e de Ambaca, em Cuanza Norte.

O director da empresa angolana adiantou que numa fase futura é possível que este projecto venha a ser expandido, nomeadamente para a Baía dos Tigres, província do Namibe, no sul de Angola. (Macauhub)