Aeroporto da Catumbela, Angola, poderá receber voos internacionais a partir de 2019

O aeroporto da Catumbela, província de Benguela, estará em condições de receber voos internacionais nos primeiros meses de 2019, garantiu quarta-feira o director da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea (ENANA).

Armindo Chambassuco, ao prestar declarações à agência noticiosa Angop no âmbito da visita do ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, àquela infra-estrutura aeroportuária, disse estarem prestes a ficar concluídas as cinco etapas do processo para a certificação do terminal pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (Inavic).

“Quando o Inavic entregar o certificado fica o processo concluído, podendo o aeroporto da Catumbela começar a receber voos internacionais”, precisou.

Inaugurado em Agosto de 2012, no âmbito da estratégia do governo angolano para o desenvolvimento aeroportuário da região sul do país, o aeroporto da Catumbela, com vista para o mar, está localizado entre as cidades de Benguela e do Lobito, dispondo de capacidade projectada para 2,2 milhões de passageiros por ano. (Macauhub)