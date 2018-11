China Continental apoia Macau a participar na iniciativa Faixa e Rota

O governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma assinam na próxima semana em Pequim um acordo de apoio à participação de Macau na iniciativa Faixa e Rota, informou o porta-voz do governo.

O comunicado acrescenta que o Chefe do Executivo, Chui Sai On, deslocar-se-á a Pequim, acompanhado por uma delegação da Região Administrativa especial de Macau, no dia 5 de Dezembro próximo, para assinar em nome do Governo da RAEM o referido acordo.

O documento a ser assinado pelo governo de Macau e pelo governo central da China tem por objectivo apoiar Macau a utilizar as suas vantagens específicas na construção da iniciativa nacional Faixa e Rota.

O Plano Quinquenal de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Macau (2106-2020) informa que o governo pretende promover a integração orgânica de “Uma plataforma” na iniciativa “Faixa e Rota.”

“Macau, através dos chineses ultramarinos e dos seus familiares em Macau e das vantagens dos laços estreitos com os países de língua oficial portuguesa e os países do Sudeste Asiático, desempenha o papel de uma plataforma que impulsiona a cooperação económica e comercial entre os países e regiões ao longo da ‘Faixa e Rota’, o interior da China e os países de língua oficial portuguesa”, pode ler-se.

No processo de desenvolvimento das iniciativas no quadro do Fórum de Macau, foi levada em especial consideração a introdução de elementos de “Faixa e Rota”, foi promovida a cooperação nas infra-estruturas entre os países e regiões abrangidos pela iniciativa e os países de língua oficial portuguesa, e a cooperação multilateral entre as empresas, às quais foram fornecidos mercados mais amplos. (Macauhub)