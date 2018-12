Arrastões de empresa de Shenzhen, China, pescam em Moçambique

Os seis arrastões da empresa chinesa Yu Yi Industry Co. regressaram na passada semana a um porto de Shenzhen transportando o primeiro carregamento de pescado capturado em Moçambique, segundo a página electrónica SeaFoodSource.

A chegada dos navios, transportando 359 toneladas de crustáceos e de peixe, foi saudada localmente tanto pela administração como pelo governo da zona económica especial, que orquestrou a constituição da Yu Yi Industry Co. ao autorizar a fusão da Shenzhen Hao Hang Yuan Yang Fishing Industry Co. e da Shenzhen Hai Zhi Xin Yuan Yang Fishing Industry Co., com o objectivo de revitalizar a indústria local de pesca.

O presidente executivo da empresa, Zhang Zhiming, adiantou que com as capturas domésticas em queda nos últimos anos, a China tinha de expandir a actividade pesqueira para o estrangeiro, afirmando “chegou a altura de nos expandirmos.”

Os seis arrastões que percorreram os 6000 quilómetros de regresso de Moçambique fazem parte de uma frota em crescimento, que em 2019 disporá já de 18 arrastões, construídos nos últimos 12 meses pela Hao Hang Yuan Yang Fishing Industry Co.

A Yu Yi Industry Co. assinou recentemente um acordo de pescas com Moçambique válido por cinco anos, cujo clausulado não foi divulgado. (Macauhub)