Associação das agências de viagens e turismo de Cabo Verde equaciona abertura de representação em Macau

A Associação das Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV) está a equacionar a abertura de uma representação em Macau, ao mesmo tempo que pretende avançar com uma parceria com a sua congénere local, informou a instituição em comunicado.

O comunicado adianta que a oportunidade surgiu com a deslocação do presidente da AAVTCV, Mário Sanches, a Macau, onde foi recebido pelo seu homólogo, Alex Lau, no quadro da cooperação entre a entidade cabo-verdiana e a Associação das Agências de Viagens de Macau (AAVM).

A organização de Macau disponibilizou-se a ceder um espaço, de forma gratuita, bem como “tudo o que for necessário” para a abertura de uma delegação da AAVTCV em Macau, com o propósito de promover o destino turístico Cabo Verde.

Na ocasião, Mário Sanches sublinhou o interesse da AAVTCV numa parceria entre as duas associações congéneres, em áreas como a promoção de Cabo Verde na China e formação de quadros cabo-verdianos associados à AAVTCV em Macau.

A nota acrescenta que o desafio foi aceite pelo presidente da AAVM, que propôs que se avançasse com uma proposta formal sobre a estratégia, processo a ser mediado pelo delegado de Cabo Verde junto do Fórum Macau, Nuno Furtado.

O presidente da AAVTCV, Mário Sanches, participou numa acção de formação sobre promoção de destinos turísticos, evento que decorreu de 21 a 28 de Novembro, promovida pelo Instituto de Turismo de Macau, em parceria com a Organização Mundial do Turismo. (Macauhub)