Casinos obtêm receita de 3119 milhões de dólares em Novembro

A variação homóloga da receita bruta dos casinos de Macau melhorou em Novembro face a Outubro, ao ter crescido 8,5% para 24 995 milhões de patacas (3119 milhões de dólares), segundo informação oficial.

Em Outubro, segundo os dados divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, registou-se a menor variação homóloga de 2018, com uma taxa de +2,6%, inferior em duas décimas de ponto percentual à de 2,8% contabilizada em Setembro.

A receita bruta acumulada de Janeiro a Novembro atingiu 276 378 milhões de patacas (34 547 milhões de dólares), montante que representa um crescimento homólogo de +13,7%, a variação percentual homóloga mais reduzida de todo o ano de 2018.

As seis concessionárias do jogo de Macau dispunham de 41 casinos no final do terceiro trimestre, sendo 22 da Sociedade de Jogos de Macau, seis da Galaxy Casino, cinco da Venetian Macau, quatro da Melco Crown (Macau), dois da Wynn Resorts (Macau) e dois da MGM Grand Paradise, com 6598 mesas de jogo e 17 218 máquinas de jogos. (Macauhub)