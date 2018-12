Empresas estrangeiras não carecem de autorização do Banco Nacional de Angola para repatriar lucros até 5 milhões de dólares

As empresas estrangeiras que operam em Angola podem repatriar lucros resultantes das suas actividades até cinco milhões de dólares sem necessidade de autorização prévia do Banco Nacional de Angola (BNA), disse José de Lima Massano.

O governador, que na ocasião apresentava o balanço do 3.º trimestre do Programa de Estabilização Macroeconómica 2018, disse ter havido um único caso de repatriação de lucros em que o BNA esteve envolvido, tendo sido estabelecido um calendário tendo em conta a magnitude dos valores envolvidos.

Citado pelo Jornal de Angola, Lima Massano disse que apesar das melhorias já registadas nas operações sobre divisas que envolvem empresas, bancos comerciais e o banco central, disse que o BNA está a rever as normas para conferir maior facilidade e segurança.

A este respeito, o governador referiu que o BNA tem estado a fazer um acompanhamento com grande rigor da acção dos bancos comerciais em relação a disponibilização de divisas aos operadores económicos.

“Temos estado a fazer vendas com maior regularidade e para Novembro, por exemplo, disponibilizámos 850 milhões de dólares para que as operações possam ser efectuadas com menor dificuldade”, disse.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse por seu turno que o governo poderá fazer ajustamentos pontuais na Pauta Aduaneira que entrou em vigor em Agosto último, para proteger a produção nacional e fomentar as exportações. (Macauhub)