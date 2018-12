Ethiopian Airlines inicia voos domésticos regulares em Moçambique

A Ethiopian Moçambique Airlines iniciou os voos domésticos regulares em Moçambique ao abrigo da estratégia delineada de penetrar em outros mercados africanos, disse sábado o presidente executivo da companhia.

Tewolde Gebremariam disse na ocasião que a Ethiopian Mozambique Airlines irá ligar oito destinos domésticos em Moçambique, Maputo, Nampula, Tete, Pemba, Beira, Nacala, Quelimane e Chimoio.

“O início da actividade, que surge ao abrigo de uma parceria com a Ethiopian Airlines, vai promover as ligações aéreas em Moçambique, aumentando dessa forma a quota das companhias aéreas africanas no mercado do continente”, disse Gebremariam durante o voo inaugural que partiu de Nacala rumo a Maputo.

Em Setembro de 2017, a Ethiopian Airlines e a Malawi Airlines foram as duas companhias estrangeiras seleccionadas para explorar rotas domésticas de transporte aéreo nos termos do concurso público lançado pelo Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM) em Abril.

A comissão sindical das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) anunciou na semana passada pretender impedir a companhia aérea Ethiopian Airlines de efectuar voos domésticos em Moçambique através de uma subsidiária.

“Os trabalhadores da LAM pedem a quem de direito que reponha a legalidade e tome medidas no sentido de que sejam salvaguardados os interesses nacionais”, lê-se no comunicado, citado pelo jornal O País. (Macauhub)