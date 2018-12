Brasil com ano recorde de exportação de soja em 2018

O Brasil deverá encerrar o ano de 2018 com um valor recorde de 82,5 milhões de toneladas para as exportações de soja, contra 68 milhões de toneladas em 2017, anunciou segunda-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (ANEC).

Números divulgados pela ANEC citados pela imprensa brasileira indicam que no acumulado dos 11 primeiros meses do ano as exportações brasileiras de soja atingiram 80,1 milhões de toneladas, um aumento homólogo de 22,6%.

Do montante exportado de Janeiro a Novembro 82% ou 65,7 milhões de toneladas seguiu para a China.

O Brasil foi este ano favorecido com a disputa comercial entre os Estados Unidos e China, país que aplicou uma sobretaxa sobre a soja norte-americana e levou as empresas chinesas a voltarem-se para o feijão produzido no Brasil.

A ANEC informou ainda estarem programados para embarque em Dezembro corrente cerca de 2,5 milhões de toneladas de soja, número que excede o montante de 2,3 milhões de toneladas registado em Dezembro de 2017, segundo números do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais salientou igualmente que, devido a boas condições climatéricas, a plantação da campanha 2018/2019 começou cedo, devendo algumas regiões iniciar-se a colheita já na segunda quinzena de Dezembro, “equilibrando dessa forma o abastecimento do mercado.” (Macauhub)