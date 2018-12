Syrah Resources alcança meta de extracção de grafite em Moçambique em 2018

A Syrah Resources deverá alcançar até ao final do ano a meta prevista de 101 mil – 106 mil quilogramas de concentrado de grafite, informou a empresa australiana em comunicado ao mercado.

No comunicado, em que anuncia melhorias significativas no projecto de extracção de grafite em Balama, norte de Moçambique, a empresa salienta ter obtido em Novembro um nível médio de 74% na recuperação de grafite, que compara com 53% no terceiro trimestre e de 54% em Setembro.

A Syrah Resources adiantou estar a analisar a cadeia de fornecimento a fim de reduzir inventário, particularmente no porto de Nacala.

“Os resultados obtidos na mina de Balama estão-se a revelar sólidos”, pode ler-se no comunicado, que recorda as melhorias significativas que foram introduzidas no processo de exploração dos depósitos de grafite.

A Syrah informou o mercado em Novembro passado ter assinado mais dois contratos de venda de grafite, um dos quais com a empresa chinesa Qingdao Freyr Graphite Co., Ltd, para o fornecimento de 6000 toneladas de flocos grosseiros de grafite ao longo dos próximos 12 meses.

A empresa australiana havia anunciado uma semana antes ter assinado um contrato para fornecer grafite à chinesa Qingdao Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd. ao abrigo de um contrato vinculativo para o fornecimento de 20 mil toneladas.

A empresa Taida-Huarun New Energy Technology Co. Ltd., com sede em Qingdao, província de Shandong, desenvolve e fabrica produtos à base de carbono, incluindo esferas de grafite para a produção de baterias.

A Syrah Resources está envolvida num projecto de extracção de grafite em Balama, Cabo Delgado, norte de Moçambique, que desde o início da exploração e processamento em Novembro de 2017 produziu mais de 160 mil toneladas de grafite, grande parte da qual foi já exportada através do porto de Nacala, na província de Nampula. (Macauhub)