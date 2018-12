Angola lança projecto de desenvolvimento da agricultura comercial

O Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (PDAC) de Angola, iniciativa que conta com o apoio do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, é hoje lançado em Luanda, informou o Ministério da Agricultura e Florestas.

O PDAC será executado em duas fases, sendo a primeira nas zonas com potencial agrícola das províncias de Malanje, Cuanza Norte e Cuanza Sul, enquanto a segunda fase abrangerá as províncias do Huambo, Bié, Uíge, Bengo, Benguela, Luanda e Huíla.

O projecto, acrescenta o comunicado, tem uma abordagem de cadeia de valores, vantagens comparativas e economias de escala, tendo sido inicialmente seleccionados as cadeias de valores do milho, feijão, soja, café e frangos/ovos.

O PDAC, cuja execução terá a duração de seis anos, pretende atingir o objectivo de desenvolvimento através de três componentes, nomeadamente a promoção e apoio ao desenvolvimento do agro-negócio, infra-estruturas para produção e promoção, fortalecimento institucional e melhoria do ambiente de negócio.

Com mais de 35 milhões de hectares disponíveis, o sector agrícola preparou, para a campanha agrícola 2018/2019, mais de cinco milhões de hectares em todo o país para o sector empresarial e familiar, com vista a produzir cereais, tubérculos, fruta, vegetais e oleaginosas, visando reduzir as importações. (Macauhub)