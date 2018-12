Angola recebe este mês missão empresarial da cidade de Shenzhen

Uma missão empresarial da cidade chinesa de Shenzhen visita Angola em Dezembro corrente para manter contactos e lançar projectos de desenvolvimento na Zona Económica Especial Luanda/Bengo, informou o embaixador de Angola na China.

João Salvador dos Santos Neto, que visitou recentemente aquela cidade do sul da China, informou igualmente que a missão empresarial “pretende estreitar a cooperação nas áreas de agricultura, pescas, minas, infra-estruturas e aviação civil.”

O embaixador adiantou estar-se a assistir a aumento de manifestações de intenção por parte de investidores chineses, que abrem excelentes perspectivas para a dinamização da indústria angolana.

A visita de João Salvador dos Santos Neto a Shenzhen serviu também para manter encontros com representantes da Câmara de Comércio desta região, uma instituição com um milhão e setecentos mil associados dos diversos ramos da actividade empresarial.

Conhecida como cidade tecnológica pela constante inovação, o diplomata angolano aproveitou a ocasião para manter contactos com potenciais parceiros ligados às novas tecnologias, energia e petróleos, que manifestaram disponibilidade em aprofundar as relações económicas com Angola.

Shenzhen é uma das maiores e mais importantes cidades da China, localizada na província de Guangdong, sul do país, ao norte de Hong Kong, tendo sido o local onde em 1979 foi implantada a primeira zona económica especial.

A nota divulgada pela Embaixada de Angola na China recorda que em Outubro último cinco grupos empresariais de diferentes províncias da China visitaram Angola e manifestaram também interesse de investir em áreas produtivas. (Macauhub)