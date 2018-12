Delegação do Fórum de Macau visita projecto trilateral em Timor-Leste

Um projecto de maricultura de camarão-branco-do-pacífico a ser desenvolvido em Timor-Leste pela empresa chinesa Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co. Ltd. tem capacidade para produzir 40 toneladas por ano, informou o Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

Este primeiro projecto de cooperação trilateral no âmbito do Fórum de Macau, que foi organizado pelo Ministério de Comércio da China, recebeu a visita no passado domingo de uma delegação do Secretariado Permanente do Fórum liderada pela secretária-geral, Xu Yingzhen.

O Secretariado Permanente do Fórum de Macau coordenou o envio de especialistas de Portugal, no sentido de participarem na formação, tendo em conjunto com a China sido enviados nove especialistas e técnicos que deram formação a 20 formandos timorenses.

“Através da formação, os formandos de Timor-Leste podem agora dominar uma grande quantidade de informação sobre maricultura, criando, assim, uma base de quadros qualificados para o desenvolvimento da pesca em Timor-Leste”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo Fórum de Macau.

O projecto de cultura marinha costeira iniciado pela Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co. Ltd. em 2016 está implantado numa área de cinco hectares e representa uma base geral para formação de técnicos, demonstração e reprodução de produtos marinhos como peixe e camarão.

Esta visita enquadra-se numa deslocação que decorre de 30 de Novembro a 6 de Dezembro de uma delegação do Secretariado Permanente para reuniões com as entidades timorenses relacionadas com os assuntos do Fórum de Macau, com as agências de promoção de investimento e com os responsáveis de projectos de cooperação. (Macauhub)