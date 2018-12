Presidente Xi Jinping afirma que China e Portugal estão a “entrar no melhor período da sua história”

As relações entre Portugal e a China estão a “entrar no melhor período da sua história”, afirmou o Presidente chinês, Xi Jinping, ao lado do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, nas primeiras declarações que fez na visita oficial a Portugal.

Xi elogiou a “cooperação pragmática” entre os dois países, quando se assinalam 40 anos desde o restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a China, tendo acrescentado haver cada vez mais pontos de convergência entre as duas capitais, Lisboa e Pequim.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os dois países têm “instituições e aliados diferentes”, “o que não nos impede de trabalharmos em conjunto para a valorização do papel direito internacional, da Organização das Nações Unidas, nem de defender o multilateralismo, os direitos humanos e a resolução pacífica dos conflitos, nem de apoiarmos o livre comércio e as pontes de entendimento entre Estados e povos.”

Os laços económicos foram reforçados nos últimos anos, com empresas da China a investirem cerca de dez mil milhões de euros desde a crise financeira, mas, tanto Xi como Marcelo demonstraram a intenção de aprofundar as relações ao nível político.

No encontro, Xi convidou Marcelo para uma visita de Estado em Abril de 2019, quando se realiza a segunda edição do Fórum da iniciativa Faixa e Rota, um conjunto de projectos de investimento em infra-estruturas para ligar a China à Europa.

Dos principais dossiers entre os dois países, destaca-se o interesse de Portugal em que haja um novo tipo de investimento chinês, menos centrado na compra de activos e mais na constituição de empresas, bem como no reforço das ligações aéreas, com o governo português a pretender o restabelecimento o mais depressa possível de uma ligação directa entre Lisboa e Pequim. (Macauhub)