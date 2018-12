Angola despende 230 milhões de dólares no desenvolvimento da agricultura comercial

O Projecto de Desenvolvimento da Agricultura Comercial (PDAC), iniciativa a ser executada em duas fases durante seis anos e quarta-feira lançada em Luanda, vai absorver 230 milhões de dólares, disse o secretário de Estado da Agricultura.

Carlos Alberto Jaime Pinto disse ainda que a iniciativa, que conta com o apoio financeiro do Banco Mundial e da Agência Francesa de Desenvolvimento, vai permitir aumentar a produtividade e o acesso aos mercados, apoiar a diversificação da economia, ajudar a gerar receitas e a promover o aparecimento de um agro-negócio sustentável.

O projecto terá quatro componentes, sendo a primeira o desenvolvimento do agro-negócio, avaliado em 80 milhões de dólares, divididos em 55 milhões para apoio à produção e comercialização agrícola e 25 milhões para apoio às garantias parciais de crédito.

A segunda está voltada para o desenvolvimento e melhoria das infra-estruturas, avaliado em 100 milhões de dólares, particularmente na melhoria de estradas rurais, canais de irrigação e de energia da rede pública.

O terceiro eixo está ligado à melhoria do ambiente de negócios e fortalecimento institucional, avaliado em 35 milhões de dólares e por último a componente quatro sobre gestão, acompanhamento e avaliação do projecto, avaliado em 15 milhões de dólares.

A primeira fase deverá abranger as zonas com potencial agrícola das cadeias de valor das províncias de Malanje, Cuanza Norte e Cuanza Sul, enquanto a segunda compreenderá as províncias do Huambo, Bié, Uíge, Bengo, Benguela, Luanda e Huíla.

Os critérios de selecção foram a maior concentração de agricultura comercial, condições agro-climáticas favoráveis ao cultivo do café, milho, soja, feijão e outros produtos, como amendoim, fruta e vegetais, assim como a criação de aves e gado. (Macauhub)