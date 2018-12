Economist prevê que economia de Macau cresça à taxa real de 3,8% em 2018

A previsão de crescimento da economia de Macau incluída no relatório de Dezembro da Economist Intelligence Unit (EIU) foi revista em baixa relativamente à constante no relatório emitido em Setembro, tendo passado de 5,8% para 3,8% este ano.

O relatório de Setembro inclui previsões para os anos de 2018 e 2019, ao passo que o emitido já este mês contém previsões para 2018, 2019 e 2020.

Se no documento de Setembro, a previsão da EIU era de 5,8% reais para 2018 e de 3,9% para 2019, o relatório divulgado há dois dias contém previsões de 3,8% para este ano, de 2,3% para 2019 e de 3,6% para 2020.

Os restantes grandes indicadores, casos da taxa de inflação e taxa de desemprego, mantêm-se sem grandes alterações, havendo no caso do saldo da execução orçamental uma revisão em alta, com a EIU a adicionar cerca de um ponto percentual à previsão anunciada em Setembro.

O documento agora divulgado informa que a grande alteração situa-se na formação bruta de capital fixo ou investimento para 2018, que de uma queda anteriormente prevista de 6,2% situa-se agora numa contracção de 17,1%, devido aos resultados apurados no terceiro trimestre.

Os técnicos da EIU adiantam que o investimento continuará a ser bastante fraco, atendendo a atrasos nas grandes obras públicas bem como ao facto de não estar prevista a abertura de novos casinos e ainda aos efeitos de uma base de comparação elevada. (Macauhub)