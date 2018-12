Directora-geral do FMI visita Angola para discutir apoio financeiro

A directora-geral do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, visita Angola de 20 a 22 de Dezembro, informou o Ministério das Finanças em comunicado divulgado quinta-feira em Luanda.

O comunicado recorda que as negociações para a concessão de um empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares, iniciada a 1 de Agosto, são o pano de fundo desta visita.

“[O empréstimo] a ser desembolsado em três anos, à média de 1,3 mil milhões de dólares anuais, é tido como um factor motivador para que outras instituições multilaterais ponderem também conceder financiamentos sem que estejam condicionados a projectos”, lê-se no documento.

A visita, segundo a nota, ocorre ao abrigo do Artigo IV do Acordo Constitutivo daquela instituição financeira internacional, centrado na Supervisão Económica, Assistência Técnica e Assistência Financeira aos países-membros.

Uma missão técnica do FMI esteve em Luanda em Setembro/Outubro para iniciar as negociações relativas a um Programa de Financiamento Ampliado (EFF), com a duração de três anos, conforme solicitado pelo governo de Angola.

O Programa de Financiamento Alargado (EFF) é um mecanismo de apoio do FMI aos países membros, criado em 1974, para ajudá-los a solucionar problemas de longo prazo relacionados com baixo crescimento económico e défice na Balança de Pagamentos, decorrentes de profundas distorções que exijam reformas económicas profundas. (Macauhub)