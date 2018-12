FIDA apoia programa de desenvolvimento rural de Angola

A execução do programa de desenvolvimento das zonas rurais de Angola vai contar com um financiamento de 200 milhões de dólares concedido pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), foi anunciado quinta-feira em Luanda.

O presidente do FIDA, Gilbert Fossoun Houngbo, disse no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente João Lourenço que o financiamento destina-se a contribuir para a execução daquele programa, que assenta no fomento da agricultura, pecuária e pescas.

Gilbert Fossoun Houngbo deslocou-se a Angola para avaliar o grau de execução dos programas financiados pelo FIDA, que desde que foi criado a 30 de Novembro de 1977, tem em curso projectos de desenvolvimento num valor estimado em 250 milhões de dólares.

Entre os projectos destaca-se o de apoio ao Desenvolvimento da Agricultura Familiar, em curso nas províncias do Cuanza Sul e Huíla, com um financiamento de 38,8 milhões de dólares, que beneficia 60 mil agricultores familiares.

Deste valor, 28,8 milhões de dólares são financiados pelo Fundo, 8,2 milhões de dólares pelo governo angolano e 1,1 milhões de dólares de participação dos beneficiários, segundo a agência noticiosa Angop.

No decurso de um encontro com o ministro da Agricultura e Florestas, Marcos Alexandre Nhunga, o presidente do FIDA, Gilbert Fossoun Houngbo, anunciou um apoio de 7,6 milhões de dólares ao Projecto de Recuperação Agrícola, que está a ser executado em oito municípios das províncias de Benguela, Cunene e Huíla.

Com mais de 35 milhões de hectares disponíveis, o sector agrícola preparou, para a campanha agrícola 2018/2019, mais de cinco milhões de hectares em todo o país para o sector empresarial e familiar, com vista a produzir cereais, tubérculos, fruta, vegetais e oleaginosas, visando reduzir as importações. (Macauhub)