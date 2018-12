Governo de Moçambique concede avais do Estado a empresas públicas

O sector empresarial do Estado de Moçambique vai dispor de garantias públicas para contrair dívida até 151,25 mil milhões de meticais (2439 milhões de dólares), segundo o Orçamento de Estado para 2019.

O aval do Estado de maior dimensão, quase 90% do total, visa garantir um empréstimo que a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) vai procurar angariar nos mercados internacionais para cobrir a sua participação nos projectos de gás natural na bacia do Rovuma, na província nortenha de Cabo Delgado.

Visando especificamente a contribuição proporcional à participação de 15% que detém no bloco Área 1, cujo operador é o grupo americano Anadarko Petroleum, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos pretende angariar 136,13 mil milhões de meticais (2195 milhões de dólares).

O matutino Notícias, de Maputo, escreveu que esta decisão governamental visa facilitar a decisão final de investimento, que se espera venha a ser tomada pelo consórcio no primeiro semestre de 2019.

A parte remanescente de garantias e avais do Estado, no montante de 15,13 mil milhões de meticais, destina-se a apoiar o restante sector empresarial do Estado. (Macauhub)