Macau assina em Pequim acordo para reforçar o seu papel na iniciativa Faixa e Rota

O acordo de apoio à participação de Macau na construção da iniciativa “Faixa e Rota” foi quinta-feira assinado em Pequim pelo Chefe do Executivo, Chui Sai On e pelo Director da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e Reforma, He Lifeng, informou o porta-voz do governo.

O documento visa apoiar o território a criar um importante centro modal de transportes, comércio e logístico no âmbito da Rota da Seda Marítima no Século XXI, a participar nos acordos de comércio e investimento regional e outras organizações internacionais profissionais não soberanas e a impulsionar a construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer.

Fica ainda estabelecido que Macau articulará a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e a iniciativa Faixa e Rota.

O documento cria igualmente facilidades a Macau para apoiar a construção e a participação do território na iniciativa Faixa e Rota, aumentando a sua competitividade, gerando novas vantagens e mais espaços de desenvolvimento.

O acordo dá prioridade às áreas relativas à cooperação e intercâmbio financeiro, económico-comercial e cultural, indo ainda impulsionar a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

O comunicado informa que Macau irá assegurar serviços de investimento e financiamento à iniciativa Faixa e Rota, transformar-se numa Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa e incentivar a internacionalização da moeda chinesa. (Macauhub)