Empresas da China investem 55 mil milhões de dólares em 10 anos no Brasil

Os investimentos efectuados por empresas da China no Brasil ao longo dos últimos 10 anos ascendeu a 55 mil milhões de dólares, segundo um levantamento realizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

O estudo, citado pelo jornal brasileiro Estado de São Paulo, considera o investimento efectuado por empresas entre 2007 e 2017 em cerca de 115 empreendimentos confirmados, já realizados ou em execução.

Em 2017 foram confirmados 27 projectos de empresas da China no Brasil, tendo o investimento conjunto sido de 8,8 mil milhões de dólares, que superou o valor registado em 2016, de 8,4 mil milhões de dólares, um recorde desde 2010.

O cônsul comercial da China em São Paulo, He Jun, disse que o crescimento dos investimentos chineses foi consequência de uma combinação de crescente interesse de empresários da China em diversificar negócios, do relacionamento bilateral e da maior procura brasileira por privatização de empresas do Estado.

A maior parte dos investimentos efectuados pelas empresas da China no Brasil em 2017 teve como destino o sector eléctrico, em que foram aplicados mais de 6,0 mil milhões de dólares, tendo empresas como a Shanghai Electric e a Spic Pacific Energy passado a operar projectos hidroeléctricos.

Empresas que haviam entrado no Brasil em anos anteriores, como a China Three Gorges e a State Grid, declararam ter feito novas injecções de capitais para modernização dos seus activos.

O mesmo estudo revela que após três anos consecutivos de crescimento, os investimentos de empresas da China no Brasil diminuíram em 2018, segundo dados preliminares, sendo que apenas 28% dos investimentos anunciados foram confirmados, o que o CEBC considera uma consequência do cenário de instabilidade política no Brasil este ano.

De Janeiro a Outubro foram confirmados 1,5 mil milhões de dólares em investimentos chineses no Brasil em 14 projectos, sendo que havia uma expectativa de 5,4 mil milhões de dólares com a adição dos anúncios não confirmados. (Macauhub)