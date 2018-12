Qatar Petroleum entra na prospecção petrolífera em Moçambique

A Qatar Petroleum assinou um acordo com o grupo norte-americano Exxon Mobil para adquirir uma participação de 10% em três blocos de prospeção marítima em Moçambique, anunciou a empresa em comunicado.

O consórcio envolvido nos três blocos nas bacias de Angoche e do Zambeze passou a ser constituído pela ExxonMobil, na qualidade de operador com uma participação de 50%, a estatal moçambicana Empresa Nacional de Hidrocarbonetos com 20%, o grupo russo Rosneft, igualmente com 20% e a estatal Qatar Petroleum com os restantes 10%.

O bloco A5-B na bacia de Angoche abrange uma área de 6450 metros quadrados com uma profundidade entre 1800 e 2500 metros e os blocos Z5-C e Z5-D na bacia do Zambeze abrangem uma área de 10 200 quilómetros quadrados com uma profundidade entre 200 e 2000 metros.

O comunicado da Qatar Petroleum adianta que este acordo assinado com o grupo norte-americano Exxon Mobil representa a primeira vez que a empresa opera no sector petrolífero em Moçambique. (Macauhub)