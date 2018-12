China é o principal destino das exportações da carne de vaca do Brasil

A China será este ano o principal destino das exportações de carne de vaca do Brasil, com a aquisição de 44% do total, previu terça-feira a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC).

A associação anunciou estar a prever embarques de 1,62 milhões de toneladas de carne de vaca em 2018, número que representa um acréscimo de 10% relativamente a 2017, devido à forte procura da Ásia, em particular da China.

A ABIEC prevê que as exportações somem 6,54 mil milhões de dólares em termos de valor, que a verificar-se representa um aumento de 7,4% comparativamente com o valor contabilizado em 2017.

De Janeiro a Novembro de 2018, as exportações de carne de vaca atingiram 1,49 milhões de toneladas e uma facturação de 5,99 mil milhões de dólares, aumentos de 10,6% e de 8,3% face ao período homólogo do ano passado, respectivamente.

O presidente da ABIEC, António Camardelli, disse que a China continuará a ser um elemento-chave no crescimento das exportações previsto para 2019.

A previsão da associação para 2019 ascende a 1,8 milhões de toneladas, proporcionando uma receita de 7,26 mil milhões de dólares.

O grupo brasileiro Minerva anunciou no final de Novembro passado ter assinado um contrato com o grupo Alibaba e cinco outros clientes da China para fornecer carne de vaca congelada durante um período de cinco anos, num valor anual estimado em 100 milhões de dólares. (Macauhub)