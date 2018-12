China interessada no porto de Sines, em Portugal

Os grupos chineses de navegação marítima deverão vir a ter uma palavra a dizer sobre o porto de Sines, na região sul de Portugal, escreveu o China-Lusophone Brief (CLBrief), um serviço de informação sobre a China e os países de língua portuguesa.

Essa palavra diz fundamentalmente respeito ao novo terminal a construir naquele porto, ao qual foi dado o nome Vasco da Gama, cujo concurso público está previsto para ser lançado “em breve”.

O CLBrief refere que decorrem já conversações entre Portugal e a China, nomeadamente com o grupo COSCO, relativamente a este projecto mas indica que haverá um concurso público internacional.

Segundo o mesmo serviço informativo, o interesse chinês seria visto como fundamental como garantia de desenvolvimento da plataforma de Sines, dando sentido à utilização do novo Canal do Panamá pela China como a via mais rápida e mais barata de atingir os mercados atlânticos.

O CLBrief recorda que mesmo antes da assinatura de um memorando de entendimento no âmbito da chamada “Nova Rota da Seda”, que que envolve uma vertente terrestre e outra marítima, com ênfase nas infra-estruturas, já o governo português promovia fortemente a infra-estrutura estratégica a incluir naquela Rota, o porto de Sines.

O governo seleccionou recentemente o advogado Eduardo Paz Ferreira, marido da actual ministra da Justiça, Francisca Van-Dúnem, para liderar a equipa que vai renegociar a concessão do principal terminal do porto com a Port of Singapore Authority (PSA).

O governo pretende que o concessionário efectue um investimento de pelo menos 100 milhões de euros na expansão do terminal de contentores, sendo que para o grupo de Singapura é fundamental que o prazo de validade da concessão se prolongue para lá de 2019.

O terminal de contentores de Sines, Terminal XXI, cresceu de uma forma sustentada ao longo dos anos, desde 1,33 milhões de TEU em 2004 até mais de 20 milhões de TEU no passado recente, mais de metade da carga em contentores processada nos portos portugueses. (Macauhub)