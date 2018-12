Governo de Angola procura empresas para assessorar processo de privatizações

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) de Angola está a contactar empresas de consultoria para assessorarem o processo de privatizações, anunciou o presidente do conselho de administração.

Valter Barros afirmou, em declarações à Rádio Nacional de Angola, que o IGAPE procura obter das companhias de consultoria que está a contactar avaliações financeiras, operacionais e patrimoniais das empresas seleccionadas para serem alvo de privatização.

O processo, adiantou Valter Barros, envolve alguma complexidade, pelo que as avaliações prévias tornam-no mais transparente, segundo o Jornal de Angola.

Valter Barros anunciou em finais de Novembro, num fórum do mercado de capitais, que as empresas e participadas não-nucleares da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) iriam integrar a primeira e segunda fases do programa de privatizações, que decorre desde este ano até 2020.

Seguem-se as empresas de seguros, a Angola Telecom, banca e transportes, mas também serão alienados activos dos sectores da hotelaria e turismo, da Zona Económica Especial e ainda companhias do sector agrícola, entre as quais se contam explorações agrícolas do Estado e indústrias de agronegócio.

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, ao falar terça-feira no parlamento, disse que o governo vai acautelar a eficiência e a transparência do processo de privatizações ao efectuá-lo através da bolsa de valores, ao contrário do ocorrido no passado em que se privilegiou a adjudicação directa.

Archer Mangueira, que apresentava a proposta de Lei de Bases das Privatizações, que foi aprovada na generalidade por maioria, garantiu ainda que o processo de venda a privados de empresas públicas será transparente e conhecido do público em geral.

O titular da pasta das Finanças informou os deputados de que as empresas públicas de energia e águas não estão incluídas na primeira fase do processo de privatizações, devendo permanecer na esfera do sector empresarial do Estado. (Macauhub)