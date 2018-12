Grupo italiano ENI descobre mais petróleo em Angola

O grupo italiano ENI efectuou uma nova descoberta de petróleo no campo Afoxé-1 NFW, no bloco 15/06 do mar de Angola, que poderá representar um acréscimo de 170 milhões a 200 milhões de barris, segundo um comunicado divulgado em Milão.

O campo Afoxé-1 NFW situa-se na região sudeste do bloco 15/06, a aproximadamente 12 milhas a ocidente da descoberta Kalimba-1, com uma previsão de 230 milhões a 300 milhões de barris, que o grupo anunciou em Junho passado.

As novas descobertas de Kalimba e Afoxé-1 NFW representam em conjunto um potencial de 400 milhões a 500 milhões de barris de ramas de petróleo de elevada qualidade, segundo o comunicado.

O grupo ENI está em Angola desde 1980, país onde já produz o equivalente a 150 mil barris de petróleo por dia e onde assinou um contrato para operar, modernizar e expandir a produção da Refinaria de Luanda, a única do país.

O Bloco 15/06 está a ser desenvolvido em associação entre o grupo ENI, que funciona como operador com uma participação de 36,84%, a Sonangol Pesquisa e Produção, igualmente com 36,84% e a SSI Fifteen Limited com 26,32%. (Macauhub)