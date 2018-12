Angola inicia divulgação de dados macro-económicos de base

Angola iniciou a divulgação de dados macro-económicos de base aplicando dessa forma as recomendações do Sistema Geral de Divulgação de Dados Aperfeiçoado do Fundo Monetário Internacional (e-GDDS), informou o Banco Nacional de Angola.

Os dados estão disponíveis na plataforma de dados – Página Nacional de Síntese de Dados – PNSD (em inglês, National Summary Data Page – NSDP) http://angola.opendataforafrica.org/mdvllif/national-summary-data-page-nsdp?lang=pt.

A página visa servir de “balcão único” para os dados macro-económicos essenciais sobre as contas nacionais, dívida e operações governamentais, sector monetário e financeiro e balança de pagamentos, que são divulgados tanto em formato legível para pessoas como em formato legível para computadores.

O e-GDDS foi criado, em 2015, pelo Conselho de Administração do FMI para apoiar a melhoria da transparência dos dados, incentivar o desenvolvimento estatístico e ajudar a criar sinergias entre a divulgação e a monitorização de dados.

A Página Nacional de Síntese de Dados é mantida através de uma plataforma de dados aberta, disponibilizada pelo Banco Africano de Desenvolvimento e pelo Boletim Electrónico sobre Normas de Difusão do FMI, contendo ligações para estatísticas publicadas pelos produtores dos dados oficiais, nomeadamente, Ministério das Finanças, Banco Nacional de Angola e Instituto Nacional de Estatística de Angola. (Macauhub)