Empresa de informação de risco de crédito Compuscan autorizada a operar em Moçambique

A empresa sul-africana de informação de risco de crédito Compuscan foi autorizada pelo Banco de Moçambique a operar no país, segundo um comunicado divulgado quarta-feira em Maputo.

A sua subsidiária Compuscan Mozambique – Sistema de Informação de Crédito irá receber informação de bancos e instituições de microfinanças, criando assim condições para um aumento do número e montante dos empréstimos, “ao melhorar o acesso ao financiamento com menor risco de crédito.”

O serviço desenvolvido pela empresa será sujeito a supervisão do Banco de Moçambique e, pode ler-se no comunicado citado pela imprensa moçambicana, “irá permitir que os credores avaliem e possam melhorar a gestão dos riscos, além de contribuir para a redução do sobre-endividamento.”

O comunicado acrescenta que o novo serviço vai produzir informações pormenorizadas e confidenciais de relatórios de crédito que irão permitir que as instituições de crédito avaliem o comportamento dos seus clientes em relação ao pagamento de empréstimos.

A actividade de reporte de crédito, conhecida como Central de Registo de Crédito, é actualmente realizada pelo Banco de Moçambique, abrangendo apenas a banca comercial, ao passo que a Compuscan irá prestar serviços a todos os fornecedores de créditos.

A Compuscan, empresa criada na África do Sul em 1994 por Remo Lenisa, está actualmente presente numa série de países como Filipinas, Austrália, Uganda, Namíbia, Etiópia, Lesoto e Botsuana. (Macauhub)