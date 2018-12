Parque de Cooperação Jiangsu-Macau leva Chefe do Executivo Chui Sai On a Nanjing

A construção, em conjunto, do “Parque de Cooperação Jiangsu-Macau” representa um importante marco não só para a diversificação económica mas também para o desenvolvimento sustentável, a longo prazo, de Macau, disse o Chefe do Executivo.

Chui Sai On, à frente de uma delegação governamental de Macau, chegou quarta-feira à cidade de Nanjing, província de Jiangsu, para proceder a um debate sobre os trabalhos da próxima etapa da construção do referido parque.

O Chefe do Executivo disse no encontro que manteve com o governador provincial, Wu Zhenglong, que, a longo prazo, o Parque é muito importante para o desenvolvimento de Macau, pois reforça a diversificação da economia e a integração na cooperação regional, alcançando, por conseguinte, o desenvolvimento sustentável.

Chui manifestou a sua intenção de aproveitar a visita para se deslocar, uma vez mais, à cidade de Changzhou, local seleccionado para a construção do “Parque de Cooperação Jiangsu-Macau”, por forma a inteirar-se do ponto de situação do respectivo projecto.

Expressou ainda total disponibilidade do governo de Macau para corresponder às necessidades da província de Jiangsu, no sentido de realizar os trabalhos em conjunto, e disse ainda acreditar que após a aprovação dos ministérios e comissões do Governo Central será possível iniciar as acções da próxima etapa.

O Chefe do Executivo adiantou que, tendo em conta o posicionamento de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, as indústrias a serem desenvolvidas no Parque podem ser estudadas e negociadas, em conjunto, por forma a avançar com os respectivos projectos.

O governador Wu Zhenglong recordou na ocasião que as autoridades de Jiangsu e Macau assinaram o Memorando sobre a Construção Conjunta do Parque de Cooperação Jiangsu-Macau em 2016, sendo que a promoção dos trabalhos concretos foi iniciada no ano passado. (Macauhub)