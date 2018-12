Governo de Angola ultima estratégia de exploração e licitação de novos blocos de petróleo

O Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola finaliza ainda este ano a estratégia de exploração e licitação de novos blocos de petróleo para o período 2019/2023, anunciou quinta-feira na cidade do Soyo o titular da pasta.

Diamantino Azevedo, que prestava declarações à margem do II conselho consultivo do sector, reconheceu que grande parte dos campos petrolíferos está em fase de maturação e outra já em declínio, tendo acrescentado ser necessário recuperar alguns blocos para manter o nível de produção petrolífera no país.

Garantiu, no entanto, que as empresas que operam no sector petrolífero estão a prever a manutenção do nível de produção em 1,49 milhões de barris por dia, conforme previsto no Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) para o quinquénio 2018/2022, segundo a agência noticiosa Angop.

O ministro referiu-se igualmente ao processo de reformas em curso no sector petrolífero, nomeadamente o de reestruturação da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), que visa fazer com que o grupo se concentre na sua actividade principal, que é a de exploração, transformação, distribuição e armazenamento do petróleo e seus derivados. (Macauhub)