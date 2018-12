Novo secretário executivo da CPLP toma posse sábado

O novo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), o português Francisco Ribeiro Telles, tem lugar sábado em Lisboa, segundo anúncio oficial.

A cerimónia, que terá lugar na sede da CPLP, conta com a presença dos presidentes de Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, bem como do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto e do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares.

A embaixadora timorense Maria Paixão representará o ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste.

O embaixador português Francisco Ribeiro Telles foi eleito para o cargo de secretário-executivo pela XII conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, em Julho de 2018, em Santa Maria, ilha do Sal, Cabo Verde, e sucede à são-tomense Maria do Carmo Silveira.

Esta é a primeira vez, em 22 anos de história da CPLP, que Portugal assume o secretariado executivo, o principal órgão executivo da organização dos países de língua portuguesa. (Macauhub)