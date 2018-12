PME de Angola com acesso a linha de crédito de 1000 milhões de dólares

O Banco Africano de Exportações e Importações está disponível para abrir uma linha de crédito de mil milhões de dólares para financiar projectos de pequenas e médias empresas de Angola, disse no Cairo um consultor da instituição.

O consultor Paulo Gomes, no final de uma visita ao pavilhão de Angola na Feira Comercial Intra-Africana (IATF) 2018, a decorrer naquela cidade de 10 a 17 de Dezembro corrente, disse ainda que o financiamento a projectos nos sectores da indústria e energia será efectuado através dos bancos comerciais que operam em Angola.

O Afreximbank, que é o promotor desta feira comercial no Cairo, pretende assinar acordos de financiamento com empresários do continente africano num montante que excede 25 mil milhões de dólares, com um período de amortização de três anos.

Paulo Gomes disse também que Angola foi um dos primeiros países a posicionar-se para essa linha de crédito, segundo escreveu o Jornal de Angola. (Macauhub)